وفد من مجلس دينكا أبيي يتوجه لعدد من الولايات





توجه صباح اليوم وفد يمثل المجلس الأعلى لتنسيق شؤن دينكا أبيي من ولاية البحر الاحمر إلى ولاية القضارف ضمن جولة تشمل عددا من الولايات.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي، السيد شول موين، أن الجولة تشمل بالإضافة إلى ولاية القضارف كل من سنار والنيل الأزرق والجزيرة، والشمالية.

واشار الى أن الهدف من الزيارات هو تقديم تنوير للحكومات عن قضية أبيي وتفقد أوضاع أبناء ابيي في تلك الولايات، مؤكدا أن الفترة الماضية تم خلالها تنسيقا كبيرا مع الحكومة الاتحادية بمدينة بورتسودان حيث كان الأهم هو العمل على تسهيل إجراءت استخراج الرقم الوطني ضمن موجهات الدولة، مبينا أن هذا الأمر وجد التقدير والاحترام لدى المجلس.