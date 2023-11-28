وزارة التجارة والتموين تضع ضوابط لإستيراد دقيق القمح





أصدر الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة والتموين القرار رقم (٨) والذي قضي بوضع ضوابط لاستيراد سلعة الدقيق عبر المعابر البرية وذلك في إطار تنظيم وضبط استيراد سلعة الدقيق وتشجيع الإنتاج المحلي وصولا لمنافسة الدول في المحيط الإقليمي لهذه السلعة .

هذا واشار نص القرار الى حتمية تطبيق ضوابط استيراد سلعة الدقيق بالمعابر البرية أسوة باستيرادها بالمعابر البحرية وان يتم الاستيراد بتقديم فاتورة الشراء المبدئية واعتمادها من وزارة التجارة والتموين قبل الشروع في الاستيراد.

وأضاف انه سيتم عمليات الاستيراد وفقا للاجراءات المصرفية وتقديم فورم (IM) كما اشار القرار الى إبراز سجل المصدرين والمستوردين والحصول على موافقة الجهات الصحية والزراعية وموافقة الهيئة السودانية للمواصفات والمقايس.

كما دعا القرار الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.