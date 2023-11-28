اتفاق على تفعيل التعاون الأكاديمي والبحثي بين السودان والهند





استقبل بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمكتبه المؤقت ببورتسودان القائم بأعمال السفارة الهندية بالسودان والمستشار الثقافي والملحق العسكري للسفارة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون العلمي المشترك بين البلدين وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات العلمية وتفعيل الاتفاقيات السابقة خاصة في مجال تقديم الدعم الفني والتقني في نظم المعلومات والشبكات وتبادل الأساتذة والباحثين والطلاب والبحوث المشتركة.

وأشاد بروفيسور دهب بما يربط بين البلدين من علاقات صداقة قوية ومتميزة، وما تشهده من تطور في مجال التعليم العالي مما يجسد ما تستند إليه هذه العلاقات من ركائز قوية وما تحظى به من اهتمام مشترك ومتواصل لدفع التعاون الثنائي لآفاق مزدهرة في شتى الأصعدة وبما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين، معرباً عن تطلع المؤسسات الأكاديمية السودانية والبحثية إلى تطوير مستوى التعاون مع الجامعات الهندية.

وأكد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وآليات التنسيق بين الجانبين في مجالات التوأمة بين الجامعات، والإشراف المشترك وتنظيم برامج المنح الدراسية المتبادلة وتعزيز التعاون العلمي في المجالات الصحية والطبية والتقنية، وإمكانية توفير دورات تدريبية طويلة وقصيرة المدى وكورسات اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى استعداده لتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقآ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.