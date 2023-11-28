سياسية
الإدارة العامة للمرور تعقد اجتماعها الدوري الأول الخاص بتقنية المشاريع المرورية
ترأس اللواء شرطة ( حقوقي) د. سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور اليوم إجتماع المشاريع التقنية برئاسة الإدارة العامة للمرور بمدينة عطبرة.
وتفيد متابعات
(المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع ناقش عدد من الخطط التطويرية المرورية المتعلقة بأنظمة تقديم الخدمات للمواطن ، كما تم من خلال الاجتماع طرح عدة مشاريع في مقدمتها عودة منصة الخدمات الإلكترونية ابتداءً بمعاملات تجديد رخص القيادة ثم بقية الخدمات إضافة للمعاملات المتعلقة بالجهات ذات الصلة مثل البنوك وشركات التأمين والمسجل التجاري والجهات الشرطية المختلفة وصولاً لخدمات مرورية الكترونية بكل سهوله ويسر.
هذا وقد تمت اجازة المشاريع المطروحة بعد استيفاء مطلوبات النشر والتشغيل والتدشين خلال الفترة المقبلة والتي تسعي الإدارة العامة للمرور من خلالها بعد استعادة البيانات لتطوير شامل للمنظومة المرورية عبر كادر شرطي وطني حسب الخطة الموضوعة والمعتمدة من رئاسة قوات الشرطة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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