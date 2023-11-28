بالصور.. في ختام دورة حرب المدن التخصصية: والي نهر النيل يشيد بأداء شرطة الولاية وانجازاتها





أكد د/ محمد البدوي عبدالماجد والي ولاية نهرالنيل على الدور المحوري لقوات الشرطة في إفشال المؤامرات التي تحاك ضد السودان.

جاء ذلك لدى مخاطبته إحتفال شرطة ولاية نهرالنيل بتخريج عدد كبير من دارسي دورة حرب المدن والعصابات التخصصية بمدينة التدريب بعطبرة صباح اليوم.

وأشار السيد والي الولاية في حديثه إلى الإنجازات الأمنية الكبيرة التي حققتها شرطة ولاية نهرالنيل وتأمينها المحكم لمداخل ومخارج الولاية ومكافحة الظواهر السالبة وتضييقها الخناق على الأنشطة المخالفة للقانون في كافة محليات الولاية مجدداً دعمه الكامل لمجهوداتها خاصة خلال الفترة المقبلة التي ستشهد نقلة نوعية في تطوير وتحديث شرطة الولاية وإمكانياتها.

اللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل حيا في كلمته الوقفة القوية لحكومة الولاية في دعم خطط ومشروعات الشرطة كما أوضح الخطوات التي تم إتخاذها لتطوير وتأهيل مدينة التدريب بعطبرة حتى تستوعب مثل هذه الدورات المتقدمة وذات الأهمية القصوى في هذه المرحلة مشيراً إلى إستمرار الخطة التدريبية دون توقف بإستيعاب دارسي الدورة الجديدة.

كما ثمن في كلمته الأثر الطيب والكبير الذي تركته إشادة السيد مدير عام قوات الشرطة بأداء شرطة ولاية نهرالنيل وما شكلته من دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء تحقيقاً لأمن الوطن والمواطن .

وشهد الإحتفال بختام دورة حرب المدن حضورا رسميا كبيرا لأعضاء لجنة الأمن وحكومة الولاية ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة وأعضاء هيئةالقيادة بشرطة ولاية نهرالنيل.