أردول: يجب أن تشكل لجنة تحقيق دولية حول مساهمة بعثة الأمم المتحدة في تأجيج الأزمة

قال مبارك أردول القيادي بالكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير بأن بعثة الأمم المتحدة (اليونتامس) لم تقم بأداء مهامها المؤكل لها والتي فوضت بها لانجازها، بل قسمت القوى السياسية واصبحت تتغول على سلطات السيادة في البلاد ويتصرف رئيسها مثل الحاكم العام، وبدلا من الانتقال بالاوضاع نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي، قادت البلد الي الحرب عبر رعايتها للإتفاق الإطاري وهو فشل صريح لا يختلف عليه اثنان.

وأضاف أردول بأنه لا يجب مكافأة البعثة أو التجديد لها بل يجب أن تشكل لجنة تحقيق دولية حول مساهمتها في تأجيج الأزمة ودفعها للمواجهة بين الأطراف في البلاد ، فقادت لتدميرها وتهجير المواطنين داخلياً وخارجياً، إلأن أصبحت البعثة مغضوب عليها من المواطنين قبل الحكومة، لذلك فالتذهب ليس غير مأسوف عليها فحسب بل بعد التحقيق معها وحتى لا تتكرر مثلها لاي دولة واي شعب في العالم.