ماذا قال ياسر العطا في تصريحاته المثيرة حول الحرب في السودان؟





نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية ملخصاً وفيديو لحديث عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا في وادي سيدنا العسكرية، جاء فيه:

– الدولة السودانية لن تنهار والقيادة العامة وضعت خططا للوصول لكل الأهداف العملياتية ولدينا إمكانيات كبيرة لتحقيق الأهداف.

– القوات المسلحة قومية ولا قبيلة لها ولا تعرف الجهويات وهي قوات مهنية مستقلة لا علاقة لها بأي كيان أو حزب أو جماعة.

– المليشيا الإرهابية استعانت بالمرتزقة من عدة دول .

– الجيش السوداني امتص الصدمة الأولى واستطاع تحرير أكثر من ثلثي ‎أمدرمان

– سنبدأ الزحف في كل الاتجاهات لتحرير الخرطوم.

– نؤكد على استمرار الاستنفار لكل الشعب للحاق بركب معركة الكرامة والمشاركة في حسم المليشيا الأجنبية.

– التحية لكل القوات النظامية ممثلة في جهاز المخابرات الوطني والاحتياطي المركزي التي وقفت بجانب القوات المسلحة في معركة الشعب ضد إنقلاب حميدتي .

– نشكر كل الدول التي وقفت مع السودان وشعبه خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية والجزائر والأردن وقطر وعمان والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب السودان .

– دولة الأمارات تمشي في خطى الشر رغما عن أن شعبها شقيق وتدعم المليشيا بإستمرار.

مكتب الناطق الرسمي – القوات المسلحة