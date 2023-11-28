مبارك أردول يقول بأن مليشيا الدعم هاجمت جنوب الدلنج وأحرقت حي التومات

كتب مبارك أردول على صفحته الرسمية قائلاً بأن مليشيا الدعم السريع شنت هجوم مساء الثلاثاء جنوب مدينة الدلنج حي التومات احرقت الحي واوقعت عدد من القتلى والإصابات وسط المواطنين.

وقال أردول بأنه ليس في الحي اي هدف حربي وهي ليست بالمنطقة العسكرية ولا يوجد بها مؤسسة حكومية سوى المدارس التي شيدت بالجهد الشعبي ودعم المنظمات، الهجوم يدخل في إطار تاجيج الصراع الإثني وتغزية تفكيك المجتمع وتقسيمه، اننا نحملهم هذه الجريمة وندين هذا الهجوم بأشد العبارات وحماية المواطنين يجب أن تكون الأولوية القصوى للأجهزة الحكومية.