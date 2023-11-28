فوز السعودية بتنظيم معرض “إكسبو 2030” في الرياض.. هكذا جاءت نتيجة التصويت





فاز ملف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، المقدم لتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض، فيما وصف ولي العهد السعودي الخطوة بأنها تأتي “ترسيخًا لدور المملكة الريادي والمحوري”.

خلال اجتماع في باريس، حسمت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المنافسة لصالح الرياض على حساب العاصمة الإيطالية روما ومدينة بوسان جنوبي شرق كوريا الجنوبية.

وأعلن المكتب الدولي للمعارض نتيجة التصويت، وحازت السعودية 119 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح كوريا الجنوبية و17 لإيطاليا، حسب منشور في موقع إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء.

وشارك في الحدث، وفد سعودي رفيع المستوى، على رأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وهنأ الأمير محمد بن سلمان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن ولي العهد قوله: “يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحداً منها”.

وأضاف: “ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030؛ حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة”.

وكتب حساب ملف “الرياض اكسبو 2030″، في موقع إكس: “رسميًّا المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض وجهة العالم في معرض إكسبو 2030”.

كانت دبي نظمت معرض اكسبو 2020، الذي حضره 23 مليون زائر. في حين ستنظم مدينة أوساكا اليابانية نسخة 2025. وشهدت لندن أول نسخة للمعرض في عام 1851.

سي أن أن عربية