سياسية
الجزيرة: استضافة أكثر من 7 ملايين متأثر وتحول الميزانية لميزانية حرب
تعرف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف، لدى ترأسة اليوم اجتماع مجلس حكومة الولاية، على الأداء من خلال التقارير التي قدمها مدراء الوزارات والمدراء التنفيذين بالمحليات.
وكشفت التقارير عن استضافة 7.121.144 من المتأثرين بالحرب وتحول ميزانية الولاية لميزانية حرب لاستيعاب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والصرف على المؤسسات الإتحادية والقطاع الصحي الذي تحمل أعباء كبيرة خلال الفترة السابقة.
من جانبه أعلن الوالي أن الأمن من أهم أولويات المرحلة القادمة حتى تحقيق النصر على مليشيات الدعم السريع، والاهتمام بالمستنفرين، ودعم القوات المسلحة مادياً ومعنوياً. إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، داعياً مواطني الولاية لتكريس الروابط الاجتماعية وتفقد المجتمع المحلي بالأحياء والقرى.
سونا
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