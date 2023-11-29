الجزيرة: استضافة أكثر من 7 ملايين متأثر وتحول الميزانية لميزانية حرب





تعرف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف، لدى ترأسة اليوم اجتماع مجلس حكومة الولاية، على الأداء من خلال التقارير التي قدمها مدراء الوزارات والمدراء التنفيذين بالمحليات.

وكشفت التقارير عن استضافة 7.121.144 من المتأثرين بالحرب وتحول ميزانية الولاية لميزانية حرب لاستيعاب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والصرف على المؤسسات الإتحادية والقطاع الصحي الذي تحمل أعباء كبيرة خلال الفترة السابقة.