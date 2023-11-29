والي الخرطوم: ما تعرض له مواطني الولاية يتطلب تضامن الجميع

أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان أن ما تعرض له المواطنين العزل بولاية الخرطوم من تهجير قسري بواسطة المليشيا المتمردة وتعرضهم للقتل والتعذيب والقصف العشوائي يستوجب تضامن الجميع والوقوف معهم للخروج من هذه المآساة الإنسانية .