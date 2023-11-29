سياسية
والي الخرطوم: ما تعرض له مواطني الولاية يتطلب تضامن الجميع
أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان أن ما تعرض له المواطنين العزل بولاية الخرطوم من تهجير قسري بواسطة المليشيا المتمردة وتعرضهم للقتل والتعذيب والقصف العشوائي يستوجب تضامن الجميع والوقوف معهم للخروج من هذه المآساة الإنسانية .
وقدم والي الخرطوم للوافدين من محلية امبدة المتواجدين باحد مراكز الإيواء في الحتانة قدم لهم التعازي في افراد أسرهم الذين تم قتلهم بواسطة المليشيا المتمردة.
وتعهد الوالي بتوفير احتياجاتهم بجانب علاج المصابين ورعاية الاطفال والنظر في معالجات للحالات الخاصة التي فقدت رب الاسرة واصبحت الام هي الراعية للاطفال.
وطالب الوالي منظمات العمل الطوعي بالالتفات لمثل هذه المآسي ومساعدة سلطات الولاية في رعايتهم والتخفيف عنهم.
سونا
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