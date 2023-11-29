مفوضية العودة الطوعية بالنيل الأزرق تؤكد حرصها على استقرار التعليم والصحة بمناطق العائدين





أكد الاستاذ هاشم أورطة الضوء، مفوض مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بإقليم النيل الأزرق، اهتمام المفوضية باستقرار النازحين واللاجئين بمناطق العودة بالإقليم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم، بمدير إدارة التعليم بمحافظة باو وبعدد من قيادات الإدارة الأهلية بمنطقة اولو .

وأوضح أورطة أن الاولوية في الخدمات للتعليم والصحة بالاقليم عامة، وبمحافظة باو على وجه الخصوص .

وأضاف أن المفوضية أعدت برنامجا طموحا لاستيعاب التلاميذ العائدين من دولتي اثيوبيا والجنوب، إلى جانب النازحين في مدارس مناطق العودة. ، داعيا المنظمات ذات الصلة إلى ضرورة الإسهام في تنفيذ البرنامج ودعم الأنشطة.

واستعرض ما تمخضت عنه اللقاءات المثمرة مع المختصين في وزارة التربية والتعليم، مثمنا مخرجات مؤتمر التعليم الذي عقد بباو مؤخرا. ومجددا مواصلة المفوضية في برنامجها الرامي إلى تغطية احتياجات المدارس من المعونات.