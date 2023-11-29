شاهد بالفيديو ياسر العطا يتفقد متحركات الحسم بقاعدة وادي سيدنا من أمدرمان





تفقد الفريق أول ركن “ياسر العطا” عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية قوات متحرك الشمال بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أمدرمان.

وذلك بعد ساعات من إطلاقه تصريحات قوية اتهم فيها بعض الدول بمساندة التمرد، وأعلن عن زحف الجيش السوداني لتحرير جميع المناطق المدنسة بواسطة مليشيا الدعم السريع.

وتفقد مساعد القائد العام “ياسر العطا” قوات متحرك الشهيد عرديب بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، وذلك بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية.

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رصد وتحرير – “النيلين”