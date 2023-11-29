ممثل والي سنار يخاطب ورشة المنظمات الوطنية





خاطب ممثل والي سنار الأستاذ عبد العظيم ابو ضراع امين عام حكومة ولاية سنار ورشة المنظمات الوطنية التي نظمتها مفوضية العون الانساني بولاية سنار، مؤكدا ان التدريب من اهم النقاط التي تقوم عليها خدمة المواطن خاصة وانها استهدفت جميع المنظمات الوطنية مثمنا جهود المنظمات من اجل خدمة المواطن.

من جهته حيا د. ابراهيم العوض احمد يوسف وزير الصحة المكلف بولاية سنار جهود المنظمات الوطنية ومنظمة الهجرة الدولية مشيرا إلى ان الورشة قيمة في مضمونها اذا تم تنفيذها عبر برنامج عمل، مؤكدا ان من حق المنظمات الوطنية ان تطالب بالتمويل لافتا إلى ان وزارته تجتهد وتعمل على صد الكوليرا كما أن جهود الجنود المجهولين من الجيش الابيض ادت الى درءها شاكرا جهود مفوضية العون الانساني وحضورها لإجتماعات درء الكوليرا وسندها للوزارة داعيا المنظمات للوقوف على قضايا المعاقين، مؤكدا انهم بصدد عمل مجلس علاج طبيعي بالولاية.

فيما ثمن مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى دور منظمة الهجرة الدولية على تمويلها لهذه الورشة، كما ثمن جهود امين عام حكومة الولاية واشرافه على اعمال المفوضية توجيها واشرافا.

وقال عبد الفتاح ان هذه الورشة سيكون لها ما بعدها في ولاية سنار مؤكدا جاهزية المنظمات الوطنيه لمشاركة وزارة الصحة كل قضاياها خاصة درء حمى الضنك والكوليرا، وقال ان المفوضية مكملة للمنظمات بالتعاضد والعمل الجماعي.

مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية فاطمة محمد عبدالحليم اكدت اهمية المنظمات الوطنية ودورها كاشفة عن العديد من الشراكات معها مشيدة بتدخلاتهم في القضايا الصحية.

ممثل منظمة الهجرة الدولية د.محمد نورحيا جهود المنظمات وحضورها مشيدا بالدعم السياسي الكبير وحضورها ختام الورشة مما يؤكد اهتمام حكومة الولاية بتقديم الخدمات خاصة للوافدين من الخرطوم.