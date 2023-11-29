بالصور.. اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد مستشفى الشرطة بودمدني

وخلال الزيارة اطلع سيادته على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لمنسوبي شرطة الولاية وأسرهم، والوافدين من خلال التنوير الذي قدمه العميد شرطة دكتور عبدالباقي أحمد بخيت مدير المستشفى.

وقد أثنى مدير شرطة الولاية على الجهود التي تبذلها ادارة مستشفى الشرطة بودمدني، مشيداً بكادر المستشفي الطبي ومايقومون به من عمل خلال فترة الحرب في تقديم الخدمات للجرحى والمصابين، مؤكدا اهتمام رئاسة قوات الشرطة بتحسين الخدمات الصحية لمنتسبي الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى حرص رئاسة شرطة الولاية على دعم احتياجات مستشفى الشرطة بودمدني.