القنصل العام للسودان بجدة يقف على سير العمل باستخراج الجواز الالكتروني





وقف القنصل العام للسودان في جدة بالمملكة العربية السعودية محمد حسن بعشوم على سير العمل بمركز استخراج الجواز الإلكتروني بالقنصلية العامة للسودان بحي النزهة بجدة يرافقه العقيد شرطة عارف كنان مدير الجوازات والسجل المدني بالقنصلية ، وذلك بعد مرور إسبوع من إنطلاق العمل في إصدار الجواز الالكتروني بجدة .

واستمع القنصل بعشوم لملاحظات المواطنين من طالبي إصدار الجوازات الجديدة موجها بأهمية تكامل وتنسيق الجهود من أجل تقديم خدمة افضل للسودانيين لا سيما وأن الجالية السودانية بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الجاليات على مستوى العالم.

وأشاد بجهد منسوبي ادارة الجوازات والسجل المدني بالقنصلية مقدما شكره للجهات المختصة بوزارتي الخارجية والداخلية.