الجهازالقومي لتشغيل الخريجين بالجزيرة بجيز موازنة وخطة 2024م





أجاز إجتماع مديري الإدارات المتخصصة لجهاز تشغيل الخريجين ولاية الجزيرة صباح اليوم برئاسة الأستاذ خالد محمد عباس المدير التنفيذي للجهاز خطة وموازنة العام 2024م .

وركزت الموازنة على المشروعات الزراعية والصناعية والحيوانية وان المقترحات لتلبية طموحات وتطلعات الشباب حيث أقرت الخطة 128 دورة تدريبية موزعة على محليات الولاية وتأهيل مركز التدريب والمعلومات بالجهاز والتنسيق مع جامعة الجزيرة ومؤسسة الجزيرة للاتمويل الأصغر وديوان الزكاة ومشروع الجزيرة ومحفظة البنوك وحكومة الولاية .

من جانبه أشاد الأستاذ خالد محمد عباس مدير الجهاز بمجهودات الإدارات في العام الحالي.

سونا