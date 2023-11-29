جامعة الجزيرة تختتم مبادرتها لحل الأزمة السودانية بإصدار 250 توصية





اختتمت جامعة الجزيرة صباح اليوم بالقاعة الدولية بمجمع الإعدادية مبادرتها لحل الأزمة السودانية والتي بدأت في 10 أكتوبر المنصرم بعقد 5 ورش عمل في محاور الأزمة السياسية وآفاق الحل وورشة المداخل الإجتماعية للأزمة السودانية، وأخرى بعنوان الإقتصاد السوداني التحديات والحلول، إضافة لورشة قضايا الإعلام السوداني ومشكلاته، وورشة قضايا الحرب والسلام، إضافة لمحاضرات في أثر الثقافة في تشكيل الوجدان السوداني وأخرى حول الأزمة السودانية والحلول.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المبادرة عقب الجلسة الختامية أعلنت توصيات المبادرة التي بلغت في مجملها 250 توصية في محاور المبادرة الخمس السياسي والإقتصادي والإجتماعي والإعلامي ومحور السلام حيث رسمت التوصيات خارطة طريق لتحقيق الأمن والإستقرار والتنمية في السودان ومقترحات حلول عملية وعلمية لحل الأزمة السودانية.

من جانبه أكد الدكتور التجاني النور البشير مدير جامعة الجزيرة بالإنابة أن المبادرة جسدت دور الجامعة تجاه الوطن وقيادة المجتمع وتجسير الهوة بين المؤسسات العلمية والسياسي ومتخذي القرار ووضعت الحلول للمشكلات بالدراسة ومعرفة المسببات عن طريق العلم.

واشار إلى أن المبادرة ناقشت 40 ورقة علمية بواسطة المختصين والعلماء والباحثين في الجامعات السودانية عبر محاور المبادرة الخمس معلناً شروع إدارة الجامعة في تنفيذ توصيات المبادرة بإنشاء مركز لدعم القرار والتخطيط الاستراتيجي مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي للوطن يبدأ من الجامعات ومراكز البحوث.

فيما أعلن الدكتور فاروق بابكر نائب رئيس لجنة المبادرة أن المبادرة جاءت مستوعبة للمسؤولية الوطنية للجامعة ومعززة لأهدافها تجاه خدمة قضايا المجتمع للوصول لصيغة يتراضى عليها كل الشعب السوداني لتحقيق التنمية والأمن والإستقرار مشيراً لتعدد الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية منها الداخلي والخارجي وأن السمة الأساسية لعناصر الأزمة الصراع حول السلطة والصراع الديني.