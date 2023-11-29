ولاية القضارف: 99% نسبة التغطية بلقاح الكوليرا الفموي





ثمن مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الأستاذ الطيب الكردوسي الجهود المبذولة من برنامج التحصين الموسع وشركائه في إنجاح حملة التطعيم بلقاحات الكوليرا الفموي، مشيرا إلى أن النجاح الذي تحقق تم بتضافر الجهود بمختلف المستويات.

جاء ذلك خلال ترؤسه الإجتماع الختامي لحملة الإستجابة للقاح الكوليرا في الفترة من 20وحتي 25 من نوفمبر الجاري بحضور الشركاء من المنظمات العاملة بالولاية، مشيدا بجهود الشركاء في سد الفجوات وتقديم العون المطلوب لإنجاح الحملة .

من جانبها استعرضت الاستاذة سميرة محمد عثمان المشرف الإتحادي الأول على الحملة التقرير الختامي للحملة مبينة أن الحملة حققت تغطية بلغت 99% من جملة المستهدفين مشيدة بالأنشطة التي تم تنفيذها خلال الحملة ومعالجة المشاكل والتحديات وتقدمت بالتهنئة بأسم الصحة الإتحادية على التغطية الكبيرة التي تحققت بفضل العمل المشترك من العاملين بالبرنامج مشيدة بدعم الشركاء في تغطية الأنشطة المختلفة.