بادي يلتقي باللجنة العسكرية المشتركة للترتيبات الأمنية

إلتقى الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم بمكتبه اليوم بوفد اللجنة العسكرية المشتركة للترتيبات الأمنية مسار المنطقتين برئاسة العميد الركن بشير حجر أفندي رئيس اللجنة يرافقه العميد الركن مأمون حماد الأمين الرئيس المناوب والعميد الركن محمد الخليفة علي رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم على المستوى الإتحادي والعقيد الركن حبيب جعفر الأمين رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإقليم .

واوضح العميد الركن مأمون حماد أن اللقاء إستعرض الترتيبات الجارية لإستكمال برنامج الترتيبات الأمنية من خلال التحضير لإستيعاب دفعة جديدة من منسوبي الترتيبات الأمنية ضمن برامج التدريب، مبيناً أن اللقاء أمن على أهمية العمل من أجل توفير المعينات والإحتياجات اللازمة لإنجاح برنامج الترتيبات الأمنية بالإقليم .