مندوب السودان بفيينا يقدم خطاب السودان فى المؤتمر العام لمنظمة (اليونيدو)





قدم السيد السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بفيينا اليوم الاربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بيان السودان أمام الدورة العشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو ) حيث شكر المنظمة والشركاء الدوليين على دعمهم للسودان في بناء قدراته الصناعية في الفترة الماضية.

وعبر عن تطلع السودان للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة خاصة في إعادة تعمير القطاع الصناعي الذي تعرض لتخريب ودمار ممنهجين من قبل المتمردين.

في منحى ذي صلة تطرق السيد السفير للإمكانيات الكبيرة للبلاد في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والطاقة الشمسية، معبرا عن تطلع السودان لتعزيز تعاونه مع اليونيدو وكافة الشركاء لاستغلال هذه الموارد لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين أفريقيا وعربيا.