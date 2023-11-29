فريني يزور معرض رابطة إعلامي الخرطوم للأدوات المدرسية والكسوة الشتوية بشندي





تفقد المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الاستاذ صديق حسن فريني أثناء زيارته مدينة شندي معرض المستلزمات المدرسية والكسوة الشتوية المخفض في يومه الثاني والذي تنظمته رابطة الإعلاميين الوافدين من الخرطوم بشندي .

واكد دكتور عصام بطران المشرف العام على الرابطة على الدور الرائد الذي بذله الاعلاميين الوافدين الى ولاية نهر النيل في الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بجانب رعاية الاسناد الاعلامي بالمحلية خاصة فيما يلي رعاية الوافدين من الخرطوم الى شندي بسبب الحرب .

وأشاد فريني بالمعرض وما يحتويه من أدوات مدرسية وملابس شتوية مثمنا دور رابطة إعلاميي الخرطوم وانصارهم في مجتمع محلية شندي .

وكان المدير التنفيذي لمحلية شندي الأستاذ خالد عبد الغفار قد افتتح امس معرض المستلزمات المدرسية والكسوة الشتوية المخفض الذي تنظمه رابطة الإعلاميين الوافدين بشندي وأكد أن المعرض يدعم جهود المحلية في استقرار العام الدراسي.

فيما أشاد الاستاذ الياس عبدالرحمن رئيس رابطة اعلامي الخرطوم بمحلية شندي في افتتاح المعرض أمس بالوقفة والدعم الكبيرين لبرامج ومشروعات الرابطة من المدير التنفيذي ومساعديه وعلى رأسهم مدير ادارة الثقافة والاعلام والاتصالات الاستاذ بابكر السيد الأزرق.

من جانبه اعلن رئيس الرابطة عن التعمق اكثر في برامج تنمية المجتمع تدريبا وتأهيلا وابتكارا لمشروعات انتاجية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمحلية.