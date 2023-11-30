وزيرة الاستثمار تمتدح المشروعات الاستثمارية بالقضارف





أكدت الأستاذة احلام مدني سبيل وزير الاستثمار والتعاون الدولي الاتحادي ان ولاية القضارف تتميز بميزات نسبيه عديدة وتحقق أهداف الاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء مع مدير عام وزارة المالية بالولاية الاستاذه نجاة احمد محمد ومفوض عام الاستثمار بالولاية الاستاذ عاطف المصري والاستاذة هويدا فضل امين عام الاستثمار بالولاية وعدد من مديري الادارات العامة بالمفوضية والوزارة الاتحادية.

حيث اشادت احلام بدور المفوضية العامة للاستثمار في ترقية النهوض بالاستثمار بالولاية وعبرت عن شكرها لحسن الاستقبال.

وقالت إن اختيار ولاية القضارف لاستضافة وزارة الاستثمار من حيث الموقع يعتبر ايجابا للعمل الاستثماري بالولاية ووجهت بضرورة الاهتمام بالترويج خاصة المنطقة الحرة بمدينة دوكة وتأسيس شركة للمساهمة العامة لتكون انموذج فعال لبقية الولايات من خلال المشاريع المصدقة والمقترحة مما يتطلب جهدا اضافيا في هذه الفترة التي تمر بها البلاد في هذه الظروف الاستثنائية، كما التزمت احلام باعطاء الولاية فرصا في التدريب الخارجي للمشاركة في المعارض والملتقيات.