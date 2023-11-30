وزارة التجارة تبحث تعزيز التعاون بين السودان و تركيا





بحث وزير التجارة والتموين الفاتح عبد الله يوسف بمكتبه ببورتسودان مع سفير دولة تركيا بالسودان اسماعيل جوبان اوغلو مجالات تعميق التعاون الإستراتيجي الثنائي المشترك بين الجانبين خاصة في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والبنى التحتية إلى جانب البناء والتعمير .

واشار الوزير إلى جهود السفارة السودانية بانقرة لقيام منتدى التجارة والإستثمار بين البلدين باستانبول خلال الأشهر القليلة القادمة و قال بأنه سيقود وفدا كبيرا من رجال الأعمال واعمدة الإقتصاد السوداني لهذا المنتدى مؤكدا سعيه لإنجاحه.

من جانبه رحب السفير التركي بكافة الجهود المخلصة الداعمة لتطوير العلاقات المشتركة بين الخرطوم وانقره مشيرا إلى جهودهم لتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة والتي ستعقد اجتماعاتها بتركيا خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى المنتدى مؤكدا ان ذلك يشكل تظاهرة اقتصادية كبرى تضم المزارعين، التجار، المستثمرين والصناعيين في كلا البلدين.

وأبان مساعيهم ومطالبهم الجادة لإعمار وبناء السودان من جديد وتنفيذ العديد من المشروعات خاصة المطارات، الموانئ، الطرق، الجسور، الكهرباء والصناعة.