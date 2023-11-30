الإدارة العامة للمرور تواصل تدشين نوافذ الخدمات المرورية للولايات المتأثرة بالحرب





أوضح اللواء شرطة أحمد على الخليفة مشرف القطاع الأوسط ان افتتاح هذه النوافذ المتطورة للمعاملات المرورية والتي تعمل وفق خطط الإدارة لتحديث وتطوير الاداء المروري وتبسيط الاجراءات، مشيرا إلى ان هذه الخدمات المقدمة من ادارة المرور تتيح امكانية انجاز المعاملات المرورية بسهولة وفاعلية .

جاء ذلك خلال افتتاحه لنافذة الخدمات المرورية باقليم ولاية النيل الأزرق بحضور د . جمال ناصر محمد ممثل حاكم الإقليم والعميد شرطة أمير عبدالرحمن بركية مدير شرطة الإقليم المكلف وعدد من قيادة شرطة الاقليم .