مناوي قال قائد الدعم السريع اتصل عليه .. القصة الكاملة وردود الأفعال





أحدث تصريح القائد مني أركو مناوي بشأن تلقيه اتصال من قائد الدعم السريع ردود أفعال على كل المستويات السياسية والإعلامية داخل وخارج السودان.

وقال مناوي في لقاء مع صحفيين بأديس أبابا، طُرح سؤال مشاركة الفلول في حرب 15 أبريل، فقلت؛ إذا اصطف بعضهم بجانب الجيش فهناك آخرين بجانب الدعم السريع وكذلك مع مركزي للحرية والتغيير، أما بخصوص اتصال قائد الدعم السريع، فقد تلقيت اتصالاً منه أمس. هذا ما لزم إيضاحه.

وحديث مناوي الذي كتبه على صفحته الرسمية على تطبيق التواصل “أكس”، بحسب رصد محرر “النيلين”، يحتمل تأويلات كثيرة، فهم لم يكتب اسم قائد الدعم السريع الذي اتصل عليه، فهل يقصد “حميدتي”، وإن كان يقصد لماذا لم يقول اسمه صراحة؟

وقال معلقون ومحللون على حديث مناوي بأنه يريد إثارة الجدل ليس إلا، لأنه بمقدوره أن يقول صراحة من هو الذي اتصل عليه في المكالمة، وهو يعلم اللغط الدائر حول مصير قائد مليشيا الدعم السريع، فقد أكدت دوائر مصرعه، بينما تصدر قيادته كل فترة ما يفيد بأنه على قيد الحياة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً عنيفة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ سبعة أشهر، مع مساندة شعبية واسعة وانضمام عدد من الحركات المسلحة للقتال بجانبه، كان آخرها حركتي العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي.

رصد وتحرير – “النيلين”