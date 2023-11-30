بالصور.. مدير عام الصحة بالجزيرة يتفقد جرحى معركة الكرامة بمدني

تفقد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم جرحى معركة الكرامة بإستراحة الري بمدني حيث وقف على الخدمات الطبية والعلاجية متناولا جهود وزارته منذ إندلاع الحرب حيث إستقبلت مستشفيات الولاية مايقارب 2 ألف مصابا من القوات المسلحة وتوفير الكوادر الطبية الإختصاصيين والإستشاريين لتقديم الخدمة مجاناً وإجراء العمليات إضافة لإيواء الجرحى بعد إجراء العمليات.