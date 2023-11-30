سياسية
بالصور.. مدير عام الصحة بالجزيرة يتفقد جرحى معركة الكرامة بمدني
تفقد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم جرحى معركة الكرامة بإستراحة الري بمدني حيث وقف على الخدمات الطبية والعلاجية متناولا جهود وزارته منذ إندلاع الحرب حيث إستقبلت مستشفيات الولاية مايقارب 2 ألف مصابا من القوات المسلحة وتوفير الكوادر الطبية الإختصاصيين والإستشاريين لتقديم الخدمة مجاناً وإجراء العمليات إضافة لإيواء الجرحى بعد إجراء العمليات.
وجدد إلتزام وزارته بدعم جهود الهيئة الشعبية لإسناد جرحى ومستنفري العمليات بتوفير الأدوية وخدمات الأشعة والرنين المغنطيسي والفحوصات المعملية مجاناً لكافة الجرحى .
من جانبها أوضحت الأستاذة شادية الزبير رئيس لجنة الجرحى ومستنفري العمليات أن اللجنة إستضافت 160 من جرحى معركة الكرامة قدمت لهم كافة الخدمات الطبية وقامت باجراء 91 عملية جراحية عبر الوحدات الطبية المتكاملة بجانب الوحدة الغذائية المتخصصة مقدمة شكرها وتقديرها للجهد الشعبي والرسمي للدعم الذي قدم للجنة.
سونا
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