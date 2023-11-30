بالصور.. الشمالية تحتفل بتكريم ووداع مدير جهاز المخابرات العامة السابق وإستقبال المدير الجديد





إحتفلت الولاية الشمالية مساء أمس بدنقلا بتكريم ووداع مدير جهاز المخابرات العامة السابق بالولاية العميد دكتور دفع الله الغالي وإستقبال مدير جهاز المخابرات العامة الجديد العميد عمر مصطفي محمد.

وشهد الاحتفال والي الولاية الشمالية المكلف الاستاذ عابدين عوض الله ووالي الشمالية السابق الاستاذ الباقر أحمد على وأعضاء حكومة الولاية ولجنة الامن ولفيف من القيادات والاجهزة الشرطية والامنية والعسكرية.

وأشاد والي الولاية الشمالية المكلف لدي مخاطبته الاحتفال بجهود المحتفي به مدير جهاز المخابرات العامة السابق ودوره الكبير بالتعاون والتنسيق مع حكومة الولاية ولجنة الامن في المحافظة على الامن والاستقرار والطمأنينة بالولاية الشمالية متمنيا له التوفيق والسداد في موقع عمله الجديد في إدارة الأمن الاقتصادي برئاسة الجهاز ورحب بخلفه العميد عمر مصطفي محمد وأكد أنه سيجد كل التعاون والتنسيق من حكومة الولاية ولجنة الامن ومؤسسات وقطاعاتها ومجتمع الولاية.

وقال إن حكومته ماضية في تنفيذ جميع الخطط الامنية حتى ينعم مواطن الولاية بالامن والاستقرار ومجابهة كافة المهددات الامنية لاسيما في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

من جانبه اكد مدير جهاز المخابرات العامة الجديد المضي قدما في درب العميد دكتور دفع الله الغالي لارثاء دعائم الأمن والطمأنينة مشيدا بكل من ساهم وشارك في تكريمه ووداعه.

إلى ذلك أوضح المحتفي به أن فترة عمله بالولاية الشمالية إتسمت بالعمل المخلص وروح التعاون والتنسيق والانسجام بين حكومة الولاية والاجهزة الامنية والمؤسسات والقطاعات والفعاليات والمواطنين تحقيقا لشعار الامن مسؤولية الجميع، مؤكدا أن التكريم سيظل خالدا في حياته.

بدوره إمتدح ممثل جهاز المخابرات العامة بالولاية العقيد عبد العليم محمد عطية مجهودات العميد دكتور دفع الله الغالي في مجال العمل الامني بكل مهنية وإحترافية وشفافية.

هذا وأكدت الأمين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم والتي تحدثت في الاحتفال إنابة عن اللجنة المنظمة للاحتفال أن المحتفي به كان له إسهامات واضحة في دعم العمل الاجتماعي والأمني، واشادت بجهود أعضاء اللجنة المنظمة برئاسة وزير المالية والقوى العاملة الاستاذ حافظ عوض الكريم في إخراج الاحتفال بالصورة الطيبة.