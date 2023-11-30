مدير شرطة شمال كردفان يتفقد سير العمل بالإدارات العامة والمتخصصة





تفقد اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله آدم مدير شرطة ولاية شمال كردفان سير العمل بالإدارات العامة والمتخصصة لشرطة الولاية للوقوف على الأحوال بها رافقه خلالها مدير دائرة الشؤون العامة لشرطة الولاية و مدير دائرة الجنايات ومدير شرطة محلية شيكان.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن مدير شرطة الولاية بدأ زياراته بإدارتي السجل المدني والجوازات بالولاية وتلقى تنويرا شاملا من مدير إدارة السجل المدني بالولاية العميد شرطة القمر زكريا محمد عن بداية العمل بالسجل المدني بعد تجهيز كافة معينات العمل من الإدارة العامة للسجل المدني ورئاسة قوات شرطة فيما دشن سيادته العمل بإدارة الجوازات بالولاية.

كما استمع ايضا إلى تنوير من مدير إدارة الجوازات بالولاية العقيد شرطة محمد القوم النور عن الاجراءات التي تمت لتسهيل كافة اجراءات المواطنين لاستخراج الجواز الالكتروني لكافة مواطني الولاية وجاهزية الإدارة في تقديم خدماتها للمواطنين بالولاية ، كما تفقد سجن الابيض القومي رفقة مولانا التيجاني يوسف التيجاني وكيل النيابة الأعلى المشرف المكلف بالولاية على احوال المنتظرين وتلقى تنويرا شاملا من مدير السجون المكلف بالولاية العقيد شرطة فخري الدين بشرى تاج الدين عن سير واستئناف العمل بسجن الولاية.

واستمع سيادته إلى مشاكل النزلاء ووقف على الإجراءات الخاصة بهم ، مشيدا بعمل قوات السجون في ظل الظروف التي تمر بها الولاية، مؤكدا وقفته وتذليله لكافة العقبات والصعاب التي تعترض سير الاداء.

كما التقى ايضا في إطار جولته التفقدية بمنسوبي دائرة الطواريء والعمليات بشرطة الولاية واستمع إلى تنوير شامل من مدير الدائرة العقيد شرطة الطاهر محمد الطاهر عن الإدارات بالدائرة ومساهمة قوات الدائرة الفاعلة في تأمين الولاية ضمن منظومة لجنة أمن الولاية مع القوات المشتركة ، واعدا بتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل ، مشيدا بأداء القوات بالدائرة .

كما تفقد مستشفى الشرطة بالأبيض وتلقى تنويرا شاملا من مدير مستشفى الشرطة الأبيض العميد شرطة د.إبراهيم آدم موسى عن الأقسام بالمستشفى والتخصصات والدورالكبير الذي تقوم به في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمنسوبين وقطاعات المجتمع بالولاية والولايات المجاورة والمشاكل والمعوقات بالمستشفى مشيدا بالأداء ، مؤكدا دعمه وإسناده حتى تواصل عملها في تقديم كافة الخدمات العلاحية والطبية والصحية.

سونا