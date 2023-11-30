سياسية

معتمدية اللاجئين بالسودان: القوانين الدولية تعطي الدولة المستضيفة الحق في سحب وإلغاء صفة اللاجىء

2023/11/30
الدعم السريع

قالت معتمدية اللاجئين بالسودان بأنها تتابع بقلق بالغ التقارير والفيديوهات المتداولة التي تظهر مشاركة أجانب في القتال بجانب الميليشا المتمردة.
– لن نتوانا في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمنع اللاجىء من ممارسة أي نوع من النشاط خارج معسكر اللجوء
– القوانين الدولية تعطي الدولة المستضيفة الحق في سحب وإلغاء صفة اللاجىء.
الجزيرة – السودان

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