معتمدية اللاجئين بالسودان: القوانين الدولية تعطي الدولة المستضيفة الحق في سحب وإلغاء صفة اللاجىء

قالت معتمدية اللاجئين بالسودان بأنها تتابع بقلق بالغ التقارير والفيديوهات المتداولة التي تظهر مشاركة أجانب في القتال بجانب الميليشا المتمردة.

– لن نتوانا في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمنع اللاجىء من ممارسة أي نوع من النشاط خارج معسكر اللجوء