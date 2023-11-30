والي الجزيرة: مرتبات العاملين من الموضوعات التي تحتاج لمعالجة فورية





تعرف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف لدى زيارته صباح اليوم لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة على سير الأداء من خلال التنوير الذي قدمه مديري الإدارات المتخصصة حيث كشفت التقارير عن تنفيذ كل خطط العام الجاري والترتيب لإعداد موازنة الولاية للعام المقبل.

من جانبه أكد مدير إدارة البترول عن إستقرار الإمداد من المواد البترولية .

فيما أعلن مدير إدارة التجارة عن وفرة في السلع الإستهلاكية.

هذا وقد أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية الوزير المكلف أن وزارته تطلع بدور كبير فى تمويل مشاريع وخطط الولاية وقال وإن ولاية الجزيرة أصبحت أكبر قطاع إقتصادي بالبلاد وأشار للشراكات مع عدد من الشركات والمؤسسات الإقتصادية الكبيرة وأكد أن إستراتيجية وزارة المالية للعام القادم ترمي لترقية وتطوير الإيرادات .