شاهد بالفيديو من الفاشر: الحركات الموقعة على السلام تعلن مساندة القوات المسلحة تعزيزاً لوحدة الصف ودحر التمرد

اعلنت القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة بالفاشر وحدة الصف مع حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق سلام جوبا من أجل دحر التمرد في كافة حدود المسؤولية.

وقال قائد ثاني الفرقة السادسة مشاة العميد الركن عمر منصور حسن لدى تفقده أمس ضباط، وضباط صف وجنود القوات المسلحة القادمين من فرق المنطقة العسكرية الغربية أن السودان سيتعافي بصمود وعزيمة الرجال وأن النصر قادم لا محالة، مشيدا بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وعزمهم واستعدادهم التام لدحر العدو من شمال دارفور ومدينة الفاشر عاصمة الإقليم، مؤكدا ان قلوب الرجال هي التي تقاتل وليست الاسلحة.