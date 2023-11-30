سياسية
بينهم بشير آدم رحمة والناجي عبدالله .. المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج يصدر قراراً بفصل عدد من قياداته
بحسب بيان له.. “المؤتمر الشعبي” بقيادة علي الحاج يصدر قراراً بفصل عدد من قياداته من بينهم:
– بشير آدم رحمة
– أمين محمود محمد عثمان
– تاج الدين بانقا
– عمار السجاد
– حسين منصور
– أحمد إبراهيم الترابي
– عبد الوهاب أحمد سعد
– صديق الأحمر
– الناجي عبد الله
-مختار حمزة
كما أصدر الحزب قراراً بفصل وتكليف عدد من أمناء الحزب بعدد من الولايات.
الشرق للأخبار
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