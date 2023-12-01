شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة السودانية ريان الظاهر تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة والجمهور يلقبها بالشريان ويتغزل: (الشريان أدب وخلقة وأخلاق)





أبهرت المذيعة السودانية الشهيرة ريان الظاهر, متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة النيل الأزرق ومراسلة قناة العربية بالسودان في المقطع وهي بكامل أناقتها.

جمهور مواقع التواصل سجل إشادة خاصة بالمذيعة الحسناء وأطلق عليها عدد من المعلقين لقب “الشريان”, وعلق أحد المتابعين مشيداً بالمذيعة المتألقة: (الشريان أدب وخلقة وأخلاق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين