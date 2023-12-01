شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تدخل في وصلة رقص مثيرة مع نجم السوشيال ميديا الشهير “منذر” خلال حفلها الضجة بالدوحة





نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كواليس الحفل الضجة للفنانة الشهيرة هدى عربي, الذي أحيته بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب خلال الحفل بمزاج رايق وقدمت عدد من أغنياتها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور الحاضر.

وظهرت عربي, خلال إحدى اللقطات وهي تقدم وصلة رقص مثيرة من نجم السوشيال ميديا الشهير منذر محمد, الذي وصل الدوحة قادماً من تركيا من أجل حضور الحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين