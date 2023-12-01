وزارة الثروة الحيوانية بولاية سنار تنظم ورشة لتحسين الخدمات البيطرية





نظمت إدارة المنظمات بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية ولاية سنار بالشراكة مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ورشة لتحسين الخدمات البيطرية، برعاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وذلك بحضور وزير الثروة الحيوانية المكلف دكتورة مواهب الأمين وجامعة سنار والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية سنار وممثلي المنظمات العاملة في ذات المجال والمنتجين ومعمل سنار البيطري ومحجر الدندر البيطري والبحوث البيطرية أم بنين والإدارة المالية والإعلام.

وأوضحت دكتورة مواهب، في تصريح لسونا، أن السمنار ناقش واقع الخدمات البيطرية والإجراءات المطلوبة لتحسينها تطويرها، مضيفةً أن الخدمات البيطرية هي الأنشطة والإجراءات الصحية التي يقوم بها الأطباء البيطريون والكوادار المساعدة المتمثلة في الخدمات المقدمة لأصحاب الحيوانات والحيوان، والمستهلكين خاصة في عمليات الكشف عن اللحوم ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وأشارت وزيرة الثروة الحيوانية المكلفة بالولاية إلى أن هنالك سلخانات كثيرة بالولاية لا يوجد بها أطباء لإشكالات متعلقة بها بالإضافة إلى بعض المعينات والمتحركات التي يجب توفيرها.

وقالت إن توفير الكوادر البيطرية بتلك السلخانات يعزز من حماية صحة الإنسان من الأمراض الخطيرة التي تنتقل من الحيوانات، مبينةً أن الورشة تطرقت إلى عمليات التفتيش والرقابة على اللحوم المصنعة والأسماك والدواجن ومنتجاتها والخدمات المقدمة للمستهلك.

ومن جانبه، أكد مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فرع ولاية سنار أبا يزيد الشيخ الطيب أن مشاركتهم في ورشة سمنار الخدمات البيطرية جاءت من أجل خلق شراكة متكاملة والعمل على حماية المستهلك من مخاطر الأمراض وتحقيق سلامة الغذاء خاصة في مجال اللحوم والآلبان.

وكشف الشيخ عن مصاعب كبيرة تواجه اللحوم والألبان على مستوى السلخانات والترحيل والعرض وعلى مستوى التعامل بالمنازل، والألبان على مستوى المزارع وأماكن البيع المباشر للمستهلك.

وأردف قائلاً “كل هذه الأسباب تحتاج لتضافر الجهود بين الهيئة ووزارة الثروة الحيوانية والصحة من أجل تطبيق المواصفات من اجل سلامة الغذاء”، وقال إن العالم أصبح مهتماً بسلامة الغذاء من والي المستهلك من أجل غذاء آمن وصحي لتقليل مخاطر الأمراض.