مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية يتفقد معبر أرقين الحدودي

وفور وصوله طاف على منطقة المحايد وتأكد من خلو المنطقة من تكدس العربات القادمة بالبضائع الواردة من جمهورية مصر، كما وقف على سير العمل بالحظيرة الجمركية اشكيت التي قطع العمل فيها أشواطا كبيرة .