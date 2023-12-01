سياسية
مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية يتفقد معبر أرقين الحدودي
تفقد اللواء شرطة محمد البدر مصطفى السناري مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية يرافقه العميد شرطه بابكر الشايقي الحاج بدران مدير جمارك وادي حلفا والعميد إبراهيم النور مدير الشؤون العامة لجمارك وادي حلفا والعميد عبد الفتاح أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون الإدارية بدائرة الولايات معبر ارقين الحدودي .
كان في استقبالهم العميد إبراهيم تاج السر مدير معبر أرقين والعميد أبو القاسم سعيد مدير إدارة المشروعات والتنمية.
وفور وصوله طاف على منطقة المحايد وتأكد من خلو المنطقة من تكدس العربات القادمة بالبضائع الواردة من جمهورية مصر، كما وقف على سير العمل بالحظيرة الجمركية اشكيت التي قطع العمل فيها أشواطا كبيرة .
واستمع إلى شرح وافٍ من العميد إبراهيم تاج السر عن وضع العمل بالمحطة وما تحتاجه من معينات للعمل.
سونا
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