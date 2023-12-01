وفد الهلال الاحمر القطرى يزور هيئة الإذاعة بالشمالية





قام وفد الهلال الأحمر القطري الذي يزور الولاية الشمالية هذه الأيام برئاسة الدكتور صلاح الدعاك بتفقد العمل الاعلامي بهيئة الاذاعة والتلفزيون بالشمالية وذلك برفقة الامين العام للأمانة العامة للشؤون الاجتماعية بالولاية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم ومفوض مفوضية العون الانساني الدكتور عبد الرحمن علي خيري وممثل جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية الشمالية الاستاذ هشام عنتر.

وكان في إستقبال الوفد المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون الاستاذ ناجي فاروق وإدارات الهيئة والعاملين بها ٬ حيث طاف على أقسام الاذاعة والقناة .

كما شهد وفد الهلال الأحمر القطري والأمين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية ومفوض مفوضية العون الانساني وممثل جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية توزيع السلة الغذائية للعاملين بالهيئة والاعلاميين الذين قدموا للولاية بسبب ظروف الحرب والتي جاءت بدعم من حكومة الولاية والهلال الاحمر القطري .

وأكدت الامين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية في تصريح لسونا أن زيارة وفد الهلال الأحمر القطري للولاية الشمالية تأتي بغرض الوقوف على الاحوال الاجتماعية لضيوف الولاية الذين قدموا إليها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بمراكز الايواء المختلفة وشرائح المعاقين حركيا بمركز الاطراف الصناعية والأشخاص ذوي الاعاقة وأساتذة جامعة دنقلا والاعلاميين وتقديم بعض المواد الغذائية والمعينات الشتوية لهم وأشارت إلى أن توزيع المواد الغذائية للاعلاميين يأتي تنفيذا لتوجيهات حكومة الولاية.

من جانبه أشاد مفوض مفوضية العون الانساني بجهود ودعم الهلال الأحمر القطري وتدخلاتهم بعدد من المشروعات والبرامج قبل واثناء الحرب وأكد أن الزيارة تهدف للوقوف على أوضاع المتأثربن بالحرب وتقديم يد العون والمساعدة لهم وكذلك تحديد حوجة الولاية والتدخلات والمشاريع التي يمكن أن تتم من الهلال الأحمر القطري خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك عبر المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون عن سعادتهم بزيارة وفد الهلال الأحمر القطري لمباني الهيئة ممتدحا العلاقات المتميزة التي تربط شعبي البلدين، مؤكدا أن أبواب الهيئة ستظل مشرعة لمزيد من التعاون والشراكات مع الهلال الأحمر القطري.