طيران الجيش والمدفعية الثقيلة تقصف مواقع للدعم السريع في أحياء المعمورة والأزهري بالخرطوم

وكان الجيش السوداني في بيان له قال بأن ما تم تداوله حول معلومات ميدانية لسيطرته أو “تحريره” لمناطق لم توضح بواسطة ناطقه الرسمي أو منصاته الرسمية “غير صحيحه”، وإن “الشائعات” التي تم تداولها مصدرها الغرف الإعلامية لـ”العدو” والجناح السياسي لـ”الميليشيا”