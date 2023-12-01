طيران الجيش والمدفعية الثقيلة تقصف مواقع للدعم السريع في أحياء المعمورة والأزهري بالخرطوم

أفاد شهود عيان لـ “الشرق” بقصف طيران الجيش السوداني مواقع للدعم السريع في أحياء المعمورة، بالتزامن مع إطلاق المضادات الأرضية بكثافة شرق الخرطوم، وذلك صباح الجمعة الأول من ديسمبر.
كما قصف الجيش بالمدافع الثقيلة مواقع للدعم السريع في منطقة الأزهري جنوب الخرطوم.
وكان الجيش السوداني في بيان له قال بأن ما تم تداوله حول معلومات ميدانية لسيطرته أو “تحريره” لمناطق لم توضح بواسطة ناطقه الرسمي أو منصاته الرسمية “غير صحيحه”، وإن “الشائعات” التي تم تداولها مصدرها الغرف الإعلامية لـ”العدو” والجناح السياسي لـ”الميليشيا”
الشرق للأخبار
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