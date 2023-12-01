سياسية
شرطة محلية شيكان تواصل حملاتها المنعية لمناطق الهشاشة الأمنية بالأبيض
في إطار حملاتها المنعية لمكافحة الجريمة بدائرة الاختصاص نفذت القوات المشتركة بولاية شمال كردفان اليوم بقيادة مدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عزالدين محمد عبد الحي حملة منعية استهدفت مناطق الهشاشة الأمنية بالمدينة (شمال ملجة الخضار) بالمنطقة الصناعية شمال المدينة و شرق المدينة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المتهميين إضافة إلى كميات من الخمور البلدية والمعروضات. اتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بالقسم الشرقي تحت المادة (٧٩) من القانون الجنائي ، مع استمرار الحملات المنعية التي تستهدف الظواهر السالبة وفق الخطة التي وضعتها شرطة محلية شيكان والتي تعمل على تامين البنوك بالمدينة وطلمبات الوقود.
يذكر أن شرطة الولاية ظلت تعمل بانسجام وتناغم مع القوات المشتركة ضمن منظومة لجنة أمن الولاية وقدمت الشهداء والجرحى وفق الخطط الأمنية لشرطة الولاية والمحلية والتي أسهمت في استمرار عمل البنوك والمصارف بمدينة الأبيض بصورة مستمرة ووجدت الإشادة والتقدير من كافة رموز المجتمع والموظفين والتجار والمعلمين الذين يصرفون رواتبهم من البنوك اضافة لمساهمتها في التأمين الليلي للأسواق وتنظيم الحملات المنعية لإزالة الظواهر السالبة ، إلى ذلك باشرت الأقسام بشرطة مدينة الأبيض اعمالها لاستقبال البلاغات حفظا للحقوق وتحقيقا للعدالة للحد من النشاط الإجرامي وضبط معتادي الإجرام.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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