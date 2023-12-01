شرطة محلية شيكان تواصل حملاتها المنعية لمناطق الهشاشة الأمنية بالأبيض





في إطار حملاتها المنعية لمكافحة الجريمة بدائرة الاختصاص نفذت القوات المشتركة بولاية شمال كردفان اليوم بقيادة مدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عزالدين محمد عبد الحي حملة منعية استهدفت مناطق الهشاشة الأمنية بالمدينة (شمال ملجة الخضار) بالمنطقة الصناعية شمال المدينة و شرق المدينة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المتهميين إضافة إلى كميات من الخمور البلدية والمعروضات. اتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بالقسم الشرقي تحت المادة (٧٩) من القانون الجنائي ، مع استمرار الحملات المنعية التي تستهدف الظواهر السالبة وفق الخطة التي وضعتها شرطة محلية شيكان والتي تعمل على تامين البنوك بالمدينة وطلمبات الوقود.