الامين العام للمجلس القومي للدفاع المدني يشارك في الاجتماع التاسع للحد من مخاطر الكوارث

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع تم تنظيمه عبر المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وهو الاجتماع التاسع للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث المنعقد بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية ووجه الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني الشكر لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لدعوته لهذا الاجتماع وللحكومة المصرية لاستضافتها هذا الاجتماع ، مشيرا ان الاجتماع ياتي والسودان يواجه كارثة الحرب وان المجلس القومى للدفاع المدني يعمل على إدارة هذه المرحلة ويخطط لما بعدها من إعادة الأعمار بشكل أفضل حسب تنفيذ إطار سنداي ، كما دعا حكومات الدول العربية وأصحاب المصلحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم للسودان وفلسطين لتجاوز هذه المرحلة وما بعدها لبناء ما دمرته الحرب وادراج ذلك ضمن توصيات الاجتماع ، مضيفا ان السودان ملتزم بتنفيذ مخرجات إطار عمل سنداي ويعمل علي تنفيذها خاصة منظومة الإنذار المبكر المتعدد الاخطار بالتعاون مع الوكالة الإيطالية.

شارك الفريق شرطة د. عثمان عطا مصطفى الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني في اجتماعات نقطة الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث .

يذكر ان الاجتماع التنسيقي الإقليمي ضم الحكومات العربية وأصحاب المصلحة في مجال الحد من مخاطر الكوارث ووكالات الأمم المتحدة الإقليمية والمنظمات الدولية وهدف الاجتماع الي إنشاء منتدى للمداولات التقنية والتشغيلية حول التقدم المحرز في تنفيذ إطار سنداي في المنطقة والتحديات المطروحة والثغرات والتي تشمل تسهيل المناقشة الاقليمية حول الحلول المبتكرة لإدارة مخاطر المناخ وإدماج الحد من مخاطر الكوارث في أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. وترمي هذه المناقشات الدورية بشأن تحديات التنفيذ والثغرات والحلول إلى إثراء المداولات في المؤتمرات الخاصة بالمنتدى الاقليمي العربي ، كذلك هدف اجتماع الشراكة العربية التاسع للحد من مخاطر الكوارث إلى تحديد الخطوة الاولى في

المداولات التقنية استعداداً للمنتدى الاقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه حكومة الكويت في أكتوبر

2024. وركز الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاثة أيام على المناقشات والاتفاقات بشأن مجموعات من الاجراءات القوية

لتفعيل نتائج استعراض منتصف المدة لاطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، والمؤتمر العربي الافريقي

للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، والمنتدى العالمي للمرونة.

وتناول الاجتماع التحديات والفرص المتاحة لتعميم مبادرة الإنذار المبكر للجميع في المنطقة العربية وتمويلها.

المكتب الصحفي لشرطة السودان