رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بإعتماد تكليف والي ولاية البحر الأحمر

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد، قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بتكليف اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور والي لولاية البحر الأحمر .

على وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الحكم الاتحادي والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.