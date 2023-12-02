مبارك أردول: اليونتامس دنيا زايلي





سخر القيادي في الكتلة الديمقراطية “مبارك أردول: من تصويت مجلس الأمن الدولي والذي قضى بإنهاء عمل البعثة الأممية في السودان.

وكتب أردول على حسابه الشخصي في شبكات التواصل الاجتماعي “اليونتامس دنيا زايلي”.

ووجدت عبارة أردول تفاعلاً كبيراً من المتابعين، وحياه كثيراً منهم على شجاعته في مواجهة خطط البعثة الرامية لتقسيم السودان، ووقوفه بقوة خلف القوات المسلحة السودانية رغم إعفائه من منصب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية.

رصد وتحرير – “النيلين”