حيثيات قرار مجلس الأمن بإنهاء ولاية بعثة يونيتامس في السودان





اعتمد مجلس الأمن عصر الجمعة الأول من ديسمبر 2023 مشروع القرار الخاص بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس) إعتباراً من ٣ ديسمبر الجاري، وقد جاء القرار إستجابة لطلب السودان الذي قدمه لمجلس الأمن.

في مستهل مشاركته في جلسة إعتماد القرار بمجلس الأمن، عبر سعادة السفير دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية ورئيس وفد السودان رفيع المستوى الموجود بنيويورك حالياً الذي ظل في تواصل مع جميع أعضاء مجلس الأمن وكبار المسؤولين بالأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، عن شكره لأعضاء مجلس الأمن على إستجابتهم لطلب حكومة السودان بإنهاء ولاية يونيتامس.

وأكد السيد الوكيل أن قيادة السودان تعمل على وقف الحرب ومعالجة آثارها وإكمال مسار فترة الإنتقال بإحياء عملية سياسية موسعة بإرادة وطنية خالصة تفضي إلى إنتخابات حرة وشفافة، مؤكداً حرص الحكومة على إستمرار الإرتباط البناء مع الأمم المتحدة عبر تعزيز دور الفريق القُطري والتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد رمضان العامرة.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية أن السودان يخوض حرباً دفاعية عادلة ضد مليشيا معتدية إستهدفت الشعب السوداني في إمكاناته ومقدراته، مطالباً الأطراف الخارجية الداعمة لهذه المليشيا بالكف عن التدخل في شؤون السودان الداخلية.