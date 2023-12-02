غوتيريش يدعو طرفي النزاع في السودان لوقف فوري لإطلاق النار





دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش، السبت، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان، فيما صوت مجلس الأمن على إنهاء بعثة الأمم المتحدة السياسية في السودان.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة ستواصل القيام بمهامها الأساسية في السودان رغم قرار مجلس الأمن بإنهاء مهام بعثتها هناك.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت على إنهاء مهمة الأمم المتحدة السياسية في السودان بناءً على طلب قدّمه القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني الشهر الماضي، حيث وصف أداء البعثة بأنه مخيب للآمال.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، إن فريق المنظمة في السودان سيواصل عمله لإنجاز المهام الأساسية.

وأضاف في بيان أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق بالغ حيال التصعيد في السودان وأثره “المدمر” على المدنيين، وأنه سيواصل التواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة في السودان.

وقال البيان أيضا إن ممثل الأمين العام المعين إلى السودان سيدعم جهود السلام الجارية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والإيغاد.

وخلفت الحرب الأهلية في السودان أكثر من 10 آلاف قتيل منذ أبريل، وفق حصيلة متحفظة وضعتها منظمة “أكليد”.

وتقول الأمم المتحدة إن 6 ملايين شخص نزحوا عن منازلهم، كما دمرت الحرب الكثير من البنى التحتية.

العربية نت