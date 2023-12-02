حاكم إقليم دارفور يلتقي مساعد وزير الخارجية التركي





التقى حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي اليوم بانقرة بمساعد وزير الخارجية التركي أحمد يلدز بحضور السفير نادر يوسف الطيب سفير السودان بأنقرة حيث رحب نائب وزير الخارجية التركي بالوفد وزيارتهم المهمة إلى تركيا ووعد بتسهيل مهمة الوفد من أجل إنجاح الزيارة حتى تحقق أهدافها

َفيما شكر الحاكم مساعد وزير الخارجية التركي على حسن الإستقبال وكرم الضيافة وعلى أهتمام جمهورية تركيا بالقضايا السودانية والأزمة التي يمر بها إقليم دارفور خاصة بعد حرب الخامس عشر من أبريل حيث تضاعفت أعداد النازحين في مدن الإقليم وخاصة في مدينة الفاشر بالإضافة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين الذين توجهوا إلى دولة تشاد، كما شكر الحاكم الحكومة التركية على مجهوداتها الكبيرة في الإهتمام بإقليم دارفور من خلال بناء المدارس والمستشفيات وتقديم مواد الإغاثة مع الإهتمام بإرث السلطان علي دينار وإعادة صيانة وترميم قصره.

كما أشاد مني اركو مناوي بالأدوار الايجابية التي تقوم بها تركيا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا دعياً الحكومة التركية إلى زيادة المساعدات الإغاثية والإنسانية لإقليم دارفور في ظل الحرب الدائرة الآن ومد يد العون والمساعدة في إنهائها، وقال إننا كنا قد ألتزمنا جانب الحياد في الحرب الدائرة الآن في السودان لكننا قبل فترة قصيرة جداً قررنا الخروج من هذا الموقف.

يشار إلى ان حاكم إقليم دارفورغادر رفقة عدد من أعضاء حكومته من وزراء ومستشارين إلى دولة تركيا وفور وصولهم دخل الوفد في عدد من اللقاءات مع مسؤولين ومؤسسات تركية.

سونا