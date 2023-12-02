والي الخرطوم:نتوقع زيادة رقعة توزيع الاعانات للمواطنين





توقع والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن تزيد رقعة التغطية تدريجياً من حيث توزيع الاعانات حتى يتم الوصول لكافة المواطنين بالولاية، كما طمأن المواطنين الذين لم تصلهم الاعانات بان هناك جهود مبذولة عبر نداء الخرطوم الذي تتبناه ولاية الخرطوم والاعانات التي تصل تباعا من الجهات المانحة، جاء ذلك لدى تفقده اليوم أعمال توزيع الإعانات للمواطنين بالوحدة الادارية كررى شمال بالحتانة.

وقال الوالي (إن ما وصل من الاغاثات لا يزال قليل مقارنة بحاجة المواطنين واعدادهم بعد أن اصبحت كرري قبلة للعديد من الأسر التي لجأت لها لذلك تم التركيز في المرحلة الأولى علي الفئات الأكثر حاجة).

وقدم الوالي شرحا ضافياً للمواطنين حول الإجراءات المتبعة في توزيع الإعانات حيث تم حصر المواطنين وتصنيفهم حسب المحليات التي جاءوا منها وتم تخصيص مقار لمحليتي امدرمان وامبدة داخل كرري.

كما طالب الأستاذ أحمد عثمان حمزة مواطني هذه المحليات بالتوجه لمقار هذه المحليات وتسجيل أسمائهم تمهيداً لحصرهم وتقديم العون لهم، ووجه الوالي مفوض العون بحصر كل المواطنين الذين وصلوا مركز الحتانة ولم يتم تسجيل أسمائهم وتكفل الوالي بمعالجة أوضاعهم.

سونا