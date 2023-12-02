والي كسلا المكلف يبحث سبل تطوير التعدين التقليدي بالولاية





بحث والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن لدى لقائه وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية برئاسة الاستاذ محمد احمد عثمان مساعد الامين العام للادارة العامة للتعدين مدير شئون الولايات، بحث السبل الكفيلة من قبل الشركة لتطوير التعدين بولاية كسلا بصورة عامة والتعدين التقليدي بصفة خاصة في ظل وجود الإمكانيات الكبيرة والميزات التفضيلية التي تتمتع بها الولاية في مجال تعدين الذهب.

واستعرض الوالي خلال اللقاء الدور الذي يمكن ان تلعبه شركة الموارد المعدنية من خلال تفعيل دور الشركات العاملة في مجال التعدين والانتقال بالتعدين التقليدي إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى الفوائد التي يمكن أن تتحقق لكل طرف خاصة المساهمة في رفد إيرادات الولاية والخزينة العامة للدولة.

واشار الوالي المكلف الى اهمية تحقيق الجوانب المتعلقة ببرامج المسئولية المجتمعية للشركات في المناطق المستهدفة بعمليات النشاط التعديني مؤكدا تعاون الولاية الكامل والتنسيق مع الشركة عبر الجهات المختصة لتحقيق الأهداف المشتركة والفوائد المرجوة من عوائد التعدين سواء للولاية او المحليات التي تشهد نشاطا تعدينيا والشركات العاملة في المجال.

من جانبه اوضح رئيس الوفد ان الزيارة الى ولاية كسلا تجيء بغرض اجراء التسليم والتسلم بين المدير السابق للشركة بولاية كسلا الدكتور عبد الحميد سوسا والمدير الجديد حمزه احمد عثمان.

وقدم رئيس الوفد شرحا وافيا حول دور الشركة وعملية التسليم والتسلم التي تتم كإجراء روتيني في إطار تحريك الكوادر للاستفادة منها في المواقع المختلفة.

كما قدم رئيس الوفد التهنئة للوالي بمناسبة اختياره واليا مكلفا لولاية كسلا مشيراً الى ان الشركة تعتبر من المؤسسات الكبيرة التي ترفد الخزينة بايرادات من عمليات التعدين وقال إننا ندرك التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في ظل الحرب الدائرة في ولاية الخرطوم وولايات غرب السودان الامر الذي يتطلب جهدا لتطوير الايرادات.