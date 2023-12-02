المواصفات تحجز عقاقير طبية وسلع منتهية الصلاحية بالجزيرة





حجزت فرق شؤون المستهلكين بولاية الجزيرة إبان حملاتها التفتيشية نهاية الأسبوع المنصرم بمحلية مدني الكبرى والحصاحيصا والتي استهدفت المخازن ومعاصر الزيوت والبقالات.

حجزت كميات من العقاقير الطبية منتهية الصلاحية وهي”14188″

صندوق لحبوب “Amistatin”، “”8959 صندوق حبوب “Doxim” ، “9955صندوق حبوب “Amiclan” ،”300 “صندوق صندوق حبوب “Amiclan” “144” صندوق قطرة Neuroplexو2صندوق Decozal بالتعاون مع الصيدلة والسموم .

بجانب ضبطت “13”صندوق كيك ، “8” صناديق حلاوة ، “33 “حبة شيبس ، “34” علبة فازلين ، كرتونة صلصلة ،”34″ عبوة صابون ، “17 “عبوة صابون سائل “18 لتر “- “33” صابون “عبوة 9 لتر “، “15 “عبوة خميرة ، “43” عبوة فاصوليا ، ” 9″عبوة معجون أسنان ، “13 “عبوة مزيل بقع ،” 2″ جردل كيك ، “6” عبوة باكنج باودر ، “4” جوال صابون جميعها منتهية الصلاحية، و “٢١٢” عبوة زيت “9 لتر ” تمت إعادة تعبئتها ،” 40 “كرتونة لبن بودرة بدون ديباجة تفرغ في أكياس بلاستيكية وبها تغييرات ، “38” جوال بازيلاء بدون ديباجة ، “33 “كرتونة بسكويت تتم إعادة تعبئتها في عبوات مختلفة الغرض.

و أتخذ عينات مختلفة من المنتجات للمختبر لإجراء الفحص .

وقطع رئيس اللجنة عادل محمد محمد أحمد الطاهر ، بمواصلة سير الحملات التفتيشية لمحاربة المحتكرين للمنتجات ونشر التوعية للقضاء علي عملية الغش التجاري للمواد الغذائية حماية للمستهلك.

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