بحث أوضاع اللجوء واللاجئين بولاية كسلا





إطلع والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن لدى لقائه مساعد معتمد اللاجئين بالولايات الشرقية تاج النور محمد ونائبه الأستاذ محمد الحافظ هاشم اطلع على التحديات التي تواجه سير العمليات الخاصة باللجوء واللاجئين في ظل التدفقات المستمرة للاجئين والتحديات التي تواجه الادارة.

وثمن الوالي دور المعتمدية تجاه اللاجئين منذ سنوات طويلة مشيرا الى اهمية تكامل الادوار والتنسيق بين مختلف الجهات للعمل سويا من اجل توفيق مواجهة التحديات المتعلقة باللجوء واللاجئين مبينا ان ولاية كسلا ظلت ومنذ سنوات طويلة في حالة استقبال للاجئين من دور الجوانب الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمات وجوانب أخرى مختلفة مرتبطة بعمليات اللجوء وتواجد اللاجئين وتدفقاتهم للولاية.

من جانبه استعرض معتمد اللاجئين بالولايات الشرقية ونائبه حجم الإشكاليات التي تواجه المعتمدية خاصة المتعلقة بالتمويل من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب موقف تقديم الخدمات المقدمة للاجئين بالتنسيق بين المعتمدية والمفوضية وسبل استمراريتها وعدم توقفها حتى لا تتضرر الولاية من توقفها.

وأمن اللقاء على أهمية وضرورة وضع خطة استراتيجية مستقبلية مشتركة تضم المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمعتمدية والمنظمات العاملة في مجال اللجوء لمجابهة التحديات التي تعترض سير العملية الخاصة باللجوء واللاجئين.

ونقل مساعد المعتمد تهنئة الامين العام لمعتمدية اللاجئين بالسودان موسى عطرون لوالي الولاية بمناسبة تكليفه واليا للولاية في هذا الظرف الحساس من عمر البلاد مؤكدا تعاون المعتمدية الصادق مع حكومة الولاية لاجتياز المرحلة والوصول الى ما يصبوا إليه الجميع بالاضافة الى وضع أي ترتيبات مع حكومة بالتنسيق مع والي الولاية.

سونا